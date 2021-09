“Quel cd dei National” è il nuovo singolo di Filippo D’Erasmo (Di martedì 28 settembre 2021) “Ho scritto questa canzone la notte di capodanno. Eravamo in pieno covid ed io venivo da un periodo particolare, di alti e bassi. Quella sera mi trovavo da solo a casa, dopo una cena in famiglia” Venerdì 24 settembre 2021 è uscito per Ohimeme (www.ohimeme.com) e in distribuzione Artist First Quel cd dei National, il nuovo singolo di Filippo D’Erasmo. Torna quindi il cantautore di Acqui Terme (AL) con un nuovo brano che lo conferma tra i brani più interessanti del cantautorato indie, in bilico tra le influenze della grande scuola di cantautori italiani e vibes it-pop. Quel cd dei National è un brano dolce-amaro per chi sta attraversando un tunnel emotivo, e non sempre riesce a vederne la fine: mood à la Baustelle, una ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 settembre 2021) “Ho scritto questa canzone la notte di capodanno. Eravamo in pieno covid ed io venivo da un periodo particolare, di alti e bassi.la sera mi trovavo da solo a casa, dopo una cena in famiglia” Venerdì 24 settembre 2021 è uscito per Ohimeme (www.ohimeme.com) e in distribuzione Artist Firstcd dei, ildi. Torna quindi il cantautore di Acqui Terme (AL) con unbrano che lo conferma tra i brani più interessanti del cantautorato indie, in bilico tra le influenze della grande scuola di cantautori italiani e vibes it-pop.cd deiè un brano dolce-amaro per chi sta attraversando un tunnel emotivo, e non sempre riesce a vederne la fine: mood à la Baustelle, una ...

