Quattro Giornate, Fico: "Napoli esempio di riscatto, ricordare ribellione contro nazifascismo" (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 78° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli: "Settantotto anni fa Napoli divenne per tutti gli italiani un esempio di riscatto contro la dittatura e di riconquista della libertà. Ridotta in macerie, prostrata a livello emotivo, lasciata sola a difendersi, con forze impari, contro il nemico, Napoli fu la prima, tra le grandi città europee, ad insorgere con successo contro l'occupazione nazista, costringendo il nemico alla ritirata. Nel corso di quel terribile conflitto mondiale la città partenopea era stata bersaglio di ingenti bombardamenti, con pesantissime perdite in termini di vite ...

