Quarantena ridotta e solo per i compagni di banco, l’infettivologo Andreoni è d’accordo: “Si può fare” (Di martedì 28 settembre 2021) L'ipotesi di una revisione del protocollo per le quarantene degli studenti, limitandole ai soli compagni di banco dell'alunno Covid-positivo e accorciando i giorni dell'isolamento, "si può fare perché la variante Delta" di Sars-CoV-2 "è molto rapida e si manifesta nei primi 5 giorni dal contatto con il virus. In questo lasso di tempo la probabilità di essere stati contagiati è del 95%, mentre subito dopo scende moltissimo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) L'ipotesi di una revisione del protocollo per le quarantene degli studenti, limitandole ai solididell'alunno Covid-positivo e accorciando i giorni dell'isolamento, "si puòperché la variante Delta" di Sars-CoV-2 "è molto rapida e si manifesta nei primi 5 giorni dal contatto con il virus. In questo lasso di tempo la probabilità di essere stati contagiati è del 95%, mentre subito dopo scende moltissimo". L'articolo .

Advertising

Adnkronos : #Covid, Sileri: 'Si arriverà a togliere la #quarantena ai vaccinati'. - ProDocente : Quarantena ridotta e solo per i compagni di banco, l’infettivologo Andreoni è d’accordo: “Si può fare” - koaz74 : RT @mrk4m1: 'Vedrà una fine quando ci sarà una circolazione minimale del virus, cioè quando finirà la fase pandemica del virus.' Ex lege i… - mrk4m1 : 'Vedrà una fine quando ci sarà una circolazione minimale del virus, cioè quando finirà la fase pandemica del virus.… - Carla12450515 : Stanno correggendo (in tanti ) il tiro in corsa:perché si rendono conto degli errori o perché stanno preparando di… -