Psg, torna Messi: convocato per la sfida in Champions con il ManCity (Di martedì 28 settembre 2021) Leo Messi ha smaltito il problema al ginocchio sinistro ed è pronto per tornare a giocare. L'attaccante del Psg, dopo aver saltato le ultime due partite di Ligue 1, è nella lista dei convocati e dovrebbe essere in campo stasera al Parco dei Principi per la supersfida di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, il tecnico con cui la 'Pulce' ha condiviso tanti trionfi al Barcellona. Il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino non ha rivelato la formazione iniziale, ma ha assicurato che Messi è pronto per giocare. Tra i convocati rientra anche Marco Verratti, out nelle ultime quattro gare per un infortunio al ginocchio.

