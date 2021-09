Psg-ManCity, il match più costoso del mondo (Di martedì 28 settembre 2021) Sale l’attesa per per PSG-Manchester City, il big match della seconda giornata di Champions League, che si candida di diritto essere una delle partite più spettacolari della stagione. Guardiola contro Pochettino, Mbappé contro De Bruyne, Hakimi contro Cancelo: tante le sfide nella sfida che andrà in scena al Parco dei Principi. Come noto, la partita L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 settembre 2021) Sale l’attesa per per PSG-Manchester City, il bigdella seconda giornata di Champions League, che si candida di diritto essere una delle partite più spettacolari della stagione. Guardiola contro Pochettino, Mbappé contro De Bruyne, Hakimi contro Cancelo: tante le sfide nella sfida che andrà in scena al Parco dei Principi. Come noto, la partita L'articolo

Advertising

CFCfan01 : @castrofy26 Mancity 4-PSG 1 - Bir_ricam_var : @socios @PSG_inside @ManCity @acmilan @Atletico Forza $CITY ????? - Andobar132 : @socios @PSG_inside @ManCity @acmilan @Atletico $ACM, Forza ragazzi - simu_digital : @VybezRadioKE @ZJHENO @Sura_common PSG vs ManCity~Messi will score. - Peciope : @PSG_inside @ManCity @ChampionsLeague Panchina per Dollarumma? ?? -