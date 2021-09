Psg-Manchester City stasera in tv in chiaro? Orario, canale e streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Grande attesa per una delle sfide più interessanti della fase a gironi di Champions League. Al Parco dei Principi si affrontano Psg e Manchester City, tra le favorite per la vittoria finale. Le due squadre si sono già sfidate nella scorsa edizione, dando vita ad una semifinale interessante, ma a senso unico per i citizens. Un motivo in più per i padroni di casa per riscattarsi e sfoggiare una bella prestazione. Si gioca alle 21:00 di stasera, martedì 28 settembre. Potrete seguire il match in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Infinity. Il match quindi non sarà trasmesso in chiaro mentre Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Grande attesa per una delle sfide più interessanti della fase a gironi di. Al Parco dei Principi si affrontano Psg e, tra le favorite per la vittoria finale. Le due squadre si sono già sfidate nella scorsa edizione, dando vita ad una semifinale interessante, ma a senso unico per i citizens. Un motivo in più per i padroni di casa per riscattarsi e sfoggiare una bella prestazione. Si gioca alle 21:00 di, martedì 28 settembre. Potrete seguire il match in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go e Infinity. Il match quindi non sarà trasmesso inmentre Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la ...

