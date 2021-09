Psg-Manchester City, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Psg-Manchester City, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Al Parco dei Principi va in scena una sfida stellare tra i parigini e il loro attacco Messi-Mbappe-Neymar e gli inglesi di Guardiola finalisti perdenti dell’ultima edizione. E’ un replay della scorsa semifinale, ma qui sono in palio “solo” tre punti. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 28 settembre. Psg-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Andrea Marinozzi e su Mediaset Infinity con la telecronaca di Fabrizio Ferrero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ile isu Sky edi Psg-, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Al Parco dei Principi va in scena una sfida stellare tra i parigini e il loro attacco Messi-Mbappe-Neymar e gli inglesi di Guardiola finalisti perdenti dell’ultima edizione. E’ un replay della scorsa semifinale, ma qui sono in palio “solo” tre punti. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 28 settembre. Psg-sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Andrea Marinozzi e suInfinity con la telecronaca di Fabrizio Ferrero. SportFace.

