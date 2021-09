Psg-Manchester City, Messi da impazzire: gol fantastico, Parigi ai suoi piedi (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Lionel Messi da impazzire. Nel match tra Psg e Manchester City, valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022, il fuoriclasse argentino segna il suo primo gol con la maglia dei francesi e lo fa nella partita più importante, con una perla straordinaria: azione di ripartenza proprio condotta dall’ex blaugrana, uno-due con Neymar, e tiro all’angolino, 2-0 e Parco dei Principi in delirio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Lionelda. Nel match tra Psg e, valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022, il fuoriclasse argentino segna il suo primo gol con la maglia dei francesi e lo fa nella partita più importante, con una perla straordinaria: azione di ripartenza proprio condotta dall’ex blaugrana, uno-due con Neymar, e tiro all’angolino, 2-0 e Parco dei Principi in delirio. SportFace.

FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ? MESSI MARCA PARA O PSG! PSG 2 X 0 Manchester City - ESPNBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MESSI MARCA PARA O PSG! PSG 2 X 0 MANCHESTER CITY #FutebolNaESPN - Jon_LeGossip : OFFICIAL: Lionel Messi & Marco Verratti START for PSG vs. Manchester City. #UCL - dnogueq : RT @mundodabola: MESSIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL… - matchtoday01 : PSG vs Manchester City 28.09.2021 -