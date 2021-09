PSG-Manchester City, le formazioni ufficiali (Di martedì 28 settembre 2021) La gara di cartello di questa sera, una sorta di finale anticipata, vede in campo la super sfida tra Paris Saint-Germain e Manchester City. Confermato Donnarumma titolare, con Messi e Verratti. Queste le formazioni ufficiali: Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Neymar, Mbappé. Allenatore: Pochettino Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Grealish. Allenatore: Guardiola Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) La gara di cartello di questa sera, una sorta di finale anticipata, vede in campo la super sfida tra Paris Saint-Germain e. Confermato Donnarumma titolare, con Messi e Verratti. Queste le: Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Neymar, Mbappé. Allenatore: Pochettino(4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Grealish. Allenatore: Guardiola Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

