Psg-Manchester City, Guardiola: “Buona prestazione, peccato per il risultato” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla vigilia lo aveva detto: “La vittoria della scorsa stagione non conta nulla”. Pep Guardiola aveva ragione: il Psg ha battuto il suo Manchester City per 2-0 nella fase a gironi di Champions League. Decidono i gol di Gueye e Messi ma il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: “La nostra è stata una Buona prestazione – commenta il catalano a BT Sport – abbiamo fatto tutto bene tranne il risultato. Loro si sono difesi in profondità ed erano pericolosi in contropiede. Devo fare i complimenti alla mia squadra. Nella ripresa Donnarumma ha fatto delle belle parate. Abbiamo giocato per vincere. purtroppo a loro è bastato poco per segnare. Il gol di Messi è stato fantastico. Stasera mangeremo bene, berremo un bicchiere di vino, per riprenderci e prepararci alla partita con il Liverpool”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla vigilia lo aveva detto: “La vittoria della scorsa stagione non conta nulla”. Pepaveva ragione: il Psg ha battuto il suoper 2-0 nella fase a gironi di Champions League. Decidono i gol di Gueye e Messi ma il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: “La nostra è stata una– commenta il catalano a BT Sport – abbiamo fatto tutto bene tranne il. Loro si sono difesi in profondità ed erano pericolosi in contropiede. Devo fare i complimenti alla mia squadra. Nella ripresa Donnarumma ha fatto delle belle parate. Abbiamo giocato per vincere. purtroppo a loro è bastato poco per segnare. Il gol di Messi è stato fantastico. Stasera mangeremo bene, berremo un bicchiere di vino, per riprenderci e prepararci alla partita con il Liverpool”. ...

Advertising

FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ? MESSI MARCA PARA O PSG! PSG 2 X 0 Manchester City - ESPNBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MESSI MARCA PARA O PSG! PSG 2 X 0 MANCHESTER CITY #FutebolNaESPN - Jon_LeGossip : OFFICIAL: Lionel Messi & Marco Verratti START for PSG vs. Manchester City. #UCL - Gallito_lngles : RT @Gallito_lngles: Con gol de Messi el PSG se impone al Manchester City.. ???? #PSG 2 - 0 #ManCity ???? - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Contro il PSG abbiamo giocato bene, è mancato solo il risultato' -