Psg-Manchester City, De Bruyne graziato: fallaccio su Gueye, era da rosso (FOTO) (Di martedì 28 settembre 2021) Kevin De Bruyne graziato da arbitro e Var. Nel corso del primo tempo di Psg-Manchester City, match valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022, il giocatore belga entra in contrasto, prende la palla ma poi affonda il colpo sulla gamba del malcapitato Gueye. Per l'arbitro, lo spagnolo Del Cerro Grande, è solo cartellino giallo. Dal Var non richiamano il direttore di gara e fanno male: anche se involontario, il belga affonda il colpo e poteva fare davvero male al suo avversario. Era rosso diretto senza discussione. – Rough challenge from De Bruyne… pic.twitter.com/MjNwXjKuTi — ??? ???? (@TheEuropeanLad) September 28, 2021 SportFace.

