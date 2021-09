Psg-Manchester City 2-0, primo sigillo per Messi (Di martedì 28 settembre 2021) Finisce 2-0 il big match della seconda giornata della Champions League tra Psg-Manchester City. Le pagelle: Messi si sblocca, Donnarumma da sicurezza Festa Psg al Parco dei Principi. I parigini battono 2-0 il Manchester City nel big match della serata della Champions League. Il riepilogo del match All’8° minuto il Psg passa in vantaggio con Gueye, che sfrutta un’azione personale di Mbappè e infila sotto la traversa, dove Ederson non può arrivare. Il City prova a reagire, ma Donnarumma, al suo esordio in Champions, fa buona guardia. L’occasione più clamorosa per gli inglesi è la doppia traversa di Sterling e Bernardo Silva, che ad un metro incredibilmente non trova la rete. Nella ripresa il City continua ad attaccare, ma Donnarumma salva su De Bruyne e ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021) Finisce 2-0 il big match della seconda giornata della Champions League tra Psg-. Le pagelle:si sblocca, Donnarumma da sicurezza Festa Psg al Parco dei Principi. I parigini battono 2-0 ilnel big match della serata della Champions League. Il riepilogo del match All’8° minuto il Psg passa in vantaggio con Gueye, che sfrutta un’azione personale di Mbappè e infila sotto la traversa, dove Ederson non può arrivare. Ilprova a reagire, ma Donnarumma, al suo esordio in Champions, fa buona guardia. L’occasione più clamorosa per gli inglesi è la doppia traversa di Sterling e Bernardo Silva, che ad un metro incredibilmente non trova la rete. Nella ripresa ilcontinua ad attaccare, ma Donnarumma salva su De Bruyne e ...

