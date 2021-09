Psg, Donnarumma: “Critiche sull’addio al Milan? Apro il telefono, le leggo e rido” (Di martedì 28 settembre 2021) “Le Critiche sulla mia scelta? Mi viene da ridere, ne trovo tante quando Apro il telefono. So chi sono, sono felice di essere qui e la società mi sostiene. Ringrazio le persone che mi sono state vicine, non è stato un periodo facile ma ne sono uscito grazie alla mia famiglia. Ero sereno, sapevo che mi sarei goduto questo momento che è come un sogno. Giocare con questi campioni è fantastico, ti fanno crescere. Complimenti a Messi per il primo gol in Champions col Psg“. Queste le dichiarazioni a Sky di Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain, dopo il debutto in Champions con tanto di porta inviolata contro il Manchester City di Guardiola, battuto 2-0. L’estremo difensore – eletto miglior portiere dell’Europeo – definisce “scemenze” le Critiche che gli sono state rivolte dopo l’addio al ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) “Lesulla mia scelta? Mi viene da ridere, ne trovo tante quandoil. So chi sono, sono felice di essere qui e la società mi sostiene. Ringrazio le persone che mi sono state vicine, non è stato un periodo facile ma ne sono uscito grazie alla mia famiglia. Ero sereno, sapevo che mi sarei goduto questo momento che è come un sogno. Giocare con questi campioni è fantastico, ti fanno crescere. Complimenti a Messi per il primo gol in Champions col Psg“. Queste le dichiarazioni a Sky di Gigio, portiere del Paris Saint Germain, dopo il debutto in Champions con tanto di porta inviolata contro il Manchester City di Guardiola, battuto 2-0. L’estremo difensore – eletto miglior portiere dell’Europeo – definisce “scemenze” leche gli sono state rivolte dopo l’addio al ...

