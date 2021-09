PSG-City | Pochettino cambia ancora! Le ultime

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 settembre 2021) Si torna a respirare aria di Champions, con la sfida più attesa in scena stasera al Parco dei Principi: PSG-Manchester. Nel derby del Golfo tra emiri e sceicchi si affronteranno due vere e proprie corazzate di campioni. Recuperato Leo Messi, che potrebbe già partire dal primo minuto, i riflettori vanno sull’attesissimo esordio di Gianluigi Donnarumma., infatti, avrebbe deciso di schierare da titolare il portiere campione d’Europa, facendolo debuttare in Champions League nella partita più importante, come riportato da Sky Sport. Arrivato a zero dal Milan nell’ultima sessione di mercato, l’italiano ha finalmente l’occasione di scacciare le voci che condannano la sua scelta, nel tanto atteso rematch della semifinale della scorsa stagione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.