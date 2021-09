PS5 ha già venduto un milione di unità in UK e diventa la PlayStation venduta più velocemente (Di martedì 28 settembre 2021) PlayStation 5 ha superato quota 1 milione di console piazzate nel Regno Unito, secondo il fornitore ufficiale di statistiche GfK. La console di Sony ha raggiunto l'obiettivo ad agosto, appena 39 settimane dopo il lancio. L'obiettivo è stato raggiunto tre settimane prima di PS4, il che rende PS5 la console PlayStation venduta più velocemente della storia nel Regno Unito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021)5 ha superato quota 1di console piazzate nel Regno Unito, secondo il fornitore ufficiale di statistiche GfK. La console di Sony ha raggiunto l'obiettivo ad agosto, appena 39 settimane dopo il lancio. L'obiettivo è stato raggiunto tre settimane prima di PS4, il che rende PS5 la consolepiùdella storia nel Regno Unito. Leggi altro...

