Provincia di Napoli blindata dalle forze dell’ordine, controlli a tappeto in città (Di martedì 28 settembre 2021) Blitz delle forze dell’ordine a Torre Annunziata e Boscoreale. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Blitz dellea Torre Annunziata e Boscoreale. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i militari del Comandole della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Ana84753 : RT @fatina909: ???????? È Arrivato stanotte al sanitario usato come esca o come cane da combattimento Guardate il suo sguardo a me ha spezzat… - Markus50061831 : @marcoazzi66 @fabiocannavaro Ma e' vero che Rudy vive in provincia di Napoli? - ilgiornalelocal : Sei falsi dentisti denunciati dai Nas tra Napoli e provincia - BenitoSepe : Ciao @TIM_Official, potrei sapere quando verrà attivata la FTTH nella mia zona( Nola, provincia di Napoli)dato che i lavori sono finiti? - riveacorymbosa : #uominiedonne fa curriculum se si proviene da Napoli e provincia. -