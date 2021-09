Promes sulla sfida al Napoli | Al Maradona per vincere

(Di martedì 28 settembre 2021) Quincy, attaccante dello Spartak Mosca, ha parlato ai canali ufficiali del club russo. Giovedì, al, andrà in scena la seconda partita di Europa League per il, che deve prestare particolare attenzione all'ex-attaccante dell'Ajax. Queste le sue dichiarazioni: "L'ultima giornata di campionato abbiamo vinto contro l'Ufa: i tre punti conquistati ci danno grande fiducia verso lacontro il. Giovedì dovremo crederci e lottare fino alla fine, andiamo alesclusivamente per: tutto è possibile".

Ultime Notizie dalla rete : Promes sulla

ilmattino.it

... Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zovnin, Ayrton; Larsson, Ponce,. ... come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 eAmazon Fire Stick. ...Sarà Quincyil giocatore alle spalle dei due attaccanti: Sobolev e Ezequiel Ponce sono in vantaggioconcorrenza, soprattutto quella di Jordan Larsson. Per il suo Legia Varsavia, Czeslaw ...Diretta Spartak Mosca Legia Varsavia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita nel gruppo C di Europa League.All'Otkrytie Arena va in scena il primo match del gruppo C di Europa League, si giocherà alle ore 16:30 di martedì 15 settembre: le probabili formazioni e il pronostico della gara ...