Programmi TV di stasera | martedì 28 settembre 2021 Marcell Jacobs protagonista a «Buoni o cattivi»

(Di martedì 28 settembre 2021), Veronica Gentili Rai1, ore 21.25: Morgane – Detective Geniale 1×05 Tale padrone, tale cane: Morgane (Audrey Fleurot), Karadec (Mehdi Nebbou) e la loro squadra indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, vedovo e solo. L’uomo ha una figlia che non gli parla più. Karadec e Céline, dopo aver comunicato a Morgane che molto probabilmente Romain è deceduto diversi anni prima, sono preoccupati per lo stato d’animo della donna. 1×06 Attrazione fatale: Karadec fa un sogno su Morgane che lo turba. Il caso su cui la squadra si trova a indagare è l’omicidio di Alex Viniali, agente immobiliare con la passione sfrenata per il calcio. Si scoprirà che l’uomo frequentava un gruppo di ultras ed era dedito a scontri programmati col gruppo di tifosi rivale. Tra i sospettati, il meccanico membro della tifoseria rivale, un vecchio amico della vittima ...

Advertising

SoleAyalaSole : RT @UniTrento_DISI: ?? Guarda il prof. Lorenzo Bruzzone oggi su @RaiScuola! ??????Stasera h. 21 all'interno del documentario CHIROTTERI della… - UniTrento_DISI : ?? Guarda il prof. Lorenzo Bruzzone oggi su @RaiScuola! ??????Stasera h. 21 all'interno del documentario CHIROTTERI de… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera martedì 28 settembre 2021 - #Guida #programmi #stasera #martedì - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 28 settembre 2021 – Tutti i programmi in onda - infoitcultura : Programmi guida TV stasera 26 settembre 2021: film prima serata -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

ComingSoon.it

'Ho provato a chiarire con lei via messaggio, ma Adriana ha voluto un chiarimento in pubblico', titilla Sonia Bruganelli. 'Quella foto ha un preciso significato', risponde Adriana Volpe. 'Ti ...A febbraio dell'anno scorso, a causa della pandemia, ho dovuto interrompere gli spettacoli... Io ho ancora voglia di fare, di tornare a suonare ed esibirmi negli spettacoli. E poi ...Diversi film da guardare stasera in TV: se avete in programma una serata sul divano, questa è quella giusta. Ecco i consigli della nostra redazione.Torna su Rai 1 per il terzo e imperdibile appuntamento la nuova serie “Morgane Detective Geniale” in onda questa sera, martedì 28 settembre, a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Nella f ...