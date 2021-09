Processo Zaki, la difesa ha accesso al dossier. Udienza rinviata a dicembre (Di martedì 28 settembre 2021) "I giudici del tribunale di Mansoura hanno finalmente permesso alla difesa di avere una copia ufficiale del dossier". Così confermano all'agenzia Dire fonti dell'ong Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr). Il ricercatore iscritto a un master dell'Università di Bologna è stato arrestato il 7 febbraio del 2020 e da allora, riferisce Eipr, i suoi avvocati non hanno ancora visionato le carte prodotte dall'accusa. A questo punto, gli avvocati di Patrick Zaki hanno chiesto un rinvio dell'Udienza per avere il tempo di ottenere e studiare il fascicolo prodotto dall'accusa, in merito alla seconda Udienza del Processo in corso a Mansoura, sua città natale nel nord dell'Egitto. Zaki, 30 anni, quasi due dei quali trascorsi in detenzione cautelare, è arrivato stamani in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 settembre 2021) "I giudici del tribunale di Mansoura hanno finalmente permesso alladi avere una copia ufficiale del". Così confermano all'agenzia Dire fonti dell'ong Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr). Il ricercatore iscritto a un master dell'Università di Bologna è stato arrestato il 7 febbraio del 2020 e da allora, riferisce Eipr, i suoi avvocati non hanno ancora visionato le carte prodotte dall'accusa. A questo punto, gli avvocati di Patrickhanno chiesto un rinvio dell'per avere il tempo di ottenere e studiare il fascicolo prodotto dall'accusa, in merito alla secondadelin corso a Mansoura, sua città natale nel nord dell'Egitto., 30 anni, quasi due dei quali trascorsi in detenzione cautelare, è arrivato stamani in ...

Advertising

amnestyitalia : ?? AGGIORNAMENTO PROCESSO ZAKI - Si torna in aula il 7 dicembre. Per Patrick altri mesi di sofferenza e di attesa. L… - amnestyitalia : Oggi è prevista la seconda udienza del processo di Patrick Zaki. Enorme la preoccupazione perché le accuse più grav… - amnestyitalia : Patrick Zaki, la seconda udienza del processo e un amaro paradosso. @RiccardoNoury su @ilfattoblog - srosi56 : RT @europaverde_it: Mentre in Egitto si rimanda al 7 dicembre l'udienza del processo a #PatrickZaki, il ministro del Petrolio e delle Risor… - europaverde_it : Mentre in Egitto si rimanda al 7 dicembre l'udienza del processo a #PatrickZaki, il ministro del Petrolio e delle R… -