Processo ponte Morandi, il Comune di Genova si costituirà parte civile alla prima udienza: l’annuncio in Consiglio dopo mesi di melina (Di martedì 28 settembre 2021) Il Comune di Genova avanzerà la richiesta di costituirsi parte civile alla prima udienza preliminare del Processo per il disastro del ponte Morandi, in programma il 15 ottobre prossimo. Lo ha annunciato, per la prima volta in modo ufficiale, l’assessora agli Affari legali Lorenza Rosso, rispondendo a un’interrogazione del consigliere M5s Stefano Giordano. “L’avvocatura sta predisponendo l’atto di costituzione”, ha precisato. “Siamo felici che finalmente l’amministrazione dichiari ufficialmente che si costituirà parte civile”, commenta Giordano, “anche se questa risposta arriva 120 giorni la nostra prima mozione presentata sul tema in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ildiavanzerà la richiesta di costituirsipreliminare delper il disastro del, in programma il 15 ottobre prossimo. Lo ha annunciato, per lavolta in modo ufficiale, l’assessora agli Affari legali Lorenza Rosso, rispondendo a un’interrogazione del consigliere M5s Stefano Giordano. “L’avvocatura sta predisponendo l’atto di costituzione”, ha precisato. “Siamo felici che finalmente l’amministrazione dichiari ufficialmente che si”, commenta Giordano, “anche se questa risposta arriva 120 giorni la nostramozione presentata sul tema in ...

Patty66509580 : Processo ponte Morandi, il Comune di Genova si costituirà parte civile alla prima udienza: l’annuncio in Consiglio… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Processo ponte Morandi, il Comune di Genova si costituirà parte civile alla prima udienza: l’annuncio in Consiglio dop… - fattoquotidiano : Processo ponte Morandi, il Comune di Genova si costituirà parte civile alla prima udienza: l’annuncio in Consiglio… - BabboleoNews : #Crollo ponte #Morandi. Il comune di #Genova si costituirà #partecivile al #processo. A confermarlo in aula rossa… - FarodiRoma : Il Comune di Genova sarà parte civile al processo sul crollo del Ponte Morandi, l’annuncio della Giunta Bucci dopo… -