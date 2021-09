Probabili formazioni Milan Atletico Madrid | Pioli rilancia Kjaer | le ultime

(Di martedì 28 settembre 2021) Lein vista didi Champions League: le possibili scelte diQuesta sera ilaffronta l’nel match valido per la seconda giornata di Champions League. I rossoneri vogliono vincere per riscattare la sconfitta di Anfield contro il Liverpool. Ecco la probabile formazione di Stefano(4-2-3-1): Maignan; Calabria,, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Milan va a caccia di punti contro l' Atletico Madrid nella seconda giornata del Gruppo B di Champions League per dimenticare il ko all'esordio contro il Liverpool. Tonali-Kessié a centrocampo, pochi dubbi sulla linea di trequarti che dovrebbe essere composta da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Probabile un'esclusione eccellente in attacco: né Joao Felix ...