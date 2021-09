Primo Appuntamento, cosa succede dopo l’incontro? Resterete increduli (Di martedì 28 settembre 2021) Tra i programmi più seguiti ed apprezzati di Real Time c’è Primo Appuntamento. Ecco che cosa succede ai protagonisti dopo il loro Primo incontro. Primo Appuntamento (Google Images)Sono diverse stagioni che su Real Time va in onda Primo Appuntamento. Il programma è seguito da migliaia di persone che vogliono vedere il Primo incontro tra due persone che cercano l’amore. Dati gli ascolti notevoli delle passate stagioni, il canale ha confermato anche la terza stagione. Il format parte dalla Gran Bretagna con il titolo “First Dates” ed in seguito è stata trasmessa in diversi paesi. La versione italiana è visibile sul canale 31 del digitale terrestre. Lo show televisivo è gestito da ... Leggi su chenews (Di martedì 28 settembre 2021) Tra i programmi più seguiti ed apprezzati di Real Time c’è. Ecco cheai protagonistiil loroincontro.(Google Images)Sono diverse stagioni che su Real Time va in onda. Il programma è seguito da migliaia di persone che vogliono vedere ilincontro tra due persone che cercano l’amore. Dati gli ascolti notevoli delle passate stagioni, il canale ha confermato anche la terza stagione. Il format parte dalla Gran Bretagna con il titolo “First Dates” ed in seguito è stata trasmessa in diversi paesi. La versione italiana è visibile sul canale 31 del digitale terrestre. Lo show televisivo è gestito da ...

Advertising

ItalianAirForce : Torna l'appuntamento con la rubrica i #VelivolideiRecord dove il protagonista di è il Campini #Caproni, primo veliv… - QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - SkyTG24 : Fridays for Future, tornano gli scioperi per il clima: primo appuntamento il 24 settembre - RoRoi92375042 : RT @smileanyway0: @RoRoi92375042 Ci manca solo che al primo appuntamento fa pure il musone...2 di picche immediato e adios - RoRoi92375042 : RT @Al3xI98O: @RoRoi92375042 Vedo che molti han detto 'molto' o di più... Ma la primo appuntamento uno potrebbe essere teso... -