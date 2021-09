Pre Cop26, Greta Thunberg a Milano per sostenere i giovani del Youth4Climate (Di martedì 28 settembre 2021) Greta Thunberg è arrivata a a Milano per i primi giorni della Pre Cop26, l’evento globale sul clima che precede la storica conferenza delle Nazioni Unite in programma a Glasgow, in Scozia, a novembre. L’attivista svedese aprirà le giornate dedicate all’impegno delle giovani generazioni per l’ambiente, il Youth4Climate, in corso al MiCo di Portello. Il primo ottobre poi sarà in piazza, sempre a Milano, per sostenere le manifestazioni dei ragazzi e le ragazze del fridays for future insieme all’attivista ugandese Vanessa Nakate, presente anche lei alla Pre Cop26. Greta. «Ho le stesse aspettative di molti altri incontri – ha detto – e quindi mi aspetto molte parole». Leggi anche: Greta ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021)è arrivata a aper i primi giorni della Pre, l’evento globale sul clima che precede la storica conferenza delle Nazioni Unite in programma a Glasgow, in Scozia, a novembre. L’attivista svedese aprirà le giornate dedicate all’impegno dellegenerazioni per l’ambiente, il, in corso al MiCo di Portello. Il primo ottobre poi sarà in piazza, sempre a, perle manifestazioni dei ragazzi e le ragazze del fridays for future insieme all’attivista ugandese Vanessa Nakate, presente anche lei alla Pre. «Ho le stesse aspettative di molti altri incontri – ha detto – e quindi mi aspetto molte parole». Leggi anche:...

