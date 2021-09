Porto-Liverpool | Klopp incontentabile | “Contro il City dovremo giocare meglio”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) “ildi quanto fatto stasera. Ho appena sentito che hanno perso e sicuramente vorranno reagire”. Lo ha dichiarato Jurgenal termine della rotonda vittoria delsul campo delper 5-1, nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. “Oggi è stata una grande partita tra le linee e una prestazione solida in difesa – ha proseguito l’allenatore tedesco – Ho visto tante cose buone ma possiamo migliorare ancora. È un risultato enorme vincere nel modo in cui abbiamo vinto”, ha concluso. SportFace.