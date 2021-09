Porto-Liverpool | Coinceicao | “Partita vergognosa dei miei La juniores avrebbe fatto meglio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’allenatore del, Sergio Conceiçao, ha commentato la pesante sconfitta rimediata contro ilin casa in Champions League: “dei mei. La squadra Juniors oggi. Forse non sono riuscito a far passare il messaggio che volevo alla squadra visto come siamo scesi in campo. È vergognoso. Se offriamo questo spettacolo dobbiamo chiederci se i calciatori sono pronti a sopportare questo allenatore”. SportFace.