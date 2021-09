Pokemon Legends: Arceus, ecco le novità nel nuovo trailer (Di martedì 28 settembre 2021) Game Freak e Pokemon Company hanno appena rilasciato un nuovo trailer di Pokemon Legends: Arceus, presentando una gran quantità di novità che troveremo all’interno del nuovo capitolo Pokemon Legends: Arceus, situato nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh di cento anni prima, reinventa il franchise di Pokemon traendo spunto dall’epoca Feudale giapponese. Discostandoci da Spada e Scudo, verso un’ambientazione più selvaggia e meno civilizzata, i Pokemon e gli umani non hanno il legame di amicizia che siamo stati abituati a vedere fino agli scorsi giochi. Un trailer dalle novità interessanti per Pokemon ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 settembre 2021) Game Freak eCompany hanno appena rilasciato undi, presentando una gran quantità diche troveremo all’interno delcapitolo, situato nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh di cento anni prima, reinventa il franchise ditraendo spunto dall’epoca Feudale giapponese. Discostandoci da Spada e Scudo, verso un’ambientazione più selvaggia e meno civilizzata, ie gli umani non hanno il legame di amicizia che siamo stati abituati a vedere fino agli scorsi giochi. Undalleinteressanti per...

