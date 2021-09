Pochi biglietti per Firenze, protesta dei Club Napoli: la denuncia (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica prossima, alle 18, si sfideranno Fiorentina e Napoli per la settima giornata di Serie A. La trasferta a Firenze dei tifosi azzurri, tuttavia, sarà più complicata del previsto. Stando a quanto riportato in un comunicato sul sito di UANM - l'Unione Azzurra Nel Mondo - i Viola avrebbero messo in vendita solamente un quarto dei tagliandi per quel che riguarda il Settore Ospiti. I biglietti a disposizione, infatti, sarebbero solamente 450, per di più riservati esclusivamente ai residenti in Campania. Segue il comunicato: "L'Unione Azzurra Nel Mondo, in rappresentanza di migliaia di supporter del Calcio Napoli facenti parte della coalizione, esprime profondo rammarico e indignazione per la situazione venutasi a creare inerente alla vendita dei biglietti per la partita ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica prossima, alle 18, si sfideranno Fiorentina eper la settima giornata di Serie A. La trasferta adei tifosi azzurri, tuttavia, sarà più complicata del previsto. Stando a quanto riportato in un comunicato sul sito di UANM - l'Unione Azzurra Nel Mondo - i Viola avrebbero messo in vendita solamente un quarto dei tagliandi per quel che riguarda il Settore Ospiti. Ia disposizione, infatti, sarebbero solamente 450, per di più riservati esclusivamente ai residenti in Campania. Segue il comunicato: "L'Unione Azzurra Nel Mondo, in rappresentanza di migliaia di supporter del Calciofacenti parte della coalizione, esprime profondo rammarico e indignazione per la situazione venutasi a creare inerente alla vendita deiper la partita ...

