PNRR, Ministro Carfagna: "Zes, porto, AV, strade: tutte le opere per Salerno" (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Al netto della polemica politica nei riguardi di Vincenzo De Luca (leggi qui), Mara Carfagna porta in città un piatto davvero ricco. "Ecco i fondi del PNRR destinati – attraverso il Ministero per il Sud e la coesione territoriale – a Salerno". Ara quindi il terreno più caro a De Luca. Singolare notare come, nei rispettivi ruoli istituzionali apicali, sulla stessa materia entrambi ignorino compiti, ruoli e incidenza dell'altro. I fondi sono stanziati dall'Europa per lo sviluppo dei territori più colpiti dalla pandemia: il Governo li redistribuisce alle regioni secondo la programmazione (il PNRR appunto) approvata da Bruxelles, i territori li gestiscono attraverso le Regioni quando le materie oggetto dell'intervento sono quelle (tantissime) di competenza di questi ...

