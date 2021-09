PNRR, Mims: 300 milioni per la sicurezza della rete stradale secondaria delle aree interne (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Migliorare sicurezza e accessibilità alla rete stradale delle aree interne del Paese, che per i cittadini residenti spesso rappresenta l’unico collegamento con i centri maggiori, sede di servizi fondamentali come la scuola, gli ospedali, l’assistenza sociale. Questo l’obiettivo dello schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che assegna 300 milioni del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle aree interne delle diverse Province e Città ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Miglioraree accessibilità alladel Paese, che per i cittadini residenti spesso rappresenta l’unico collegamento con i centri maggiori, sede di servizi fondamentali come la scuola, gli ospedali, l’assistenza sociale. Questo l’obiettivo dello schema di decreto del MinistroInfrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, e con il Ministro dell’Economia eFinanze, Daniele Franco, che assegna 300del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza allediverse Province e Città ...

Advertising

mims_gov : RT @ASviSItalia: Ministro Giovannini @mims_gov: Abbiamo dovuto rivedere normative per accelerare la realizzazione #PNRR e abbiamo lavorato… - StellaSirio60 : RT @ASviSItalia: Ministro Giovannini @mims_gov: Abbiamo dovuto rivedere normative per accelerare la realizzazione #PNRR e abbiamo lavorato… - prioritalia : RT @ASviSItalia: .@MarcellaMallen: Il @Mims_gov ha un ruolo centrale nel #PNRR. La 'cura del ferro', di cui tanto si discute, riusciremo a… - ASviSItalia : .@MarcellaMallen: Il @Mims_gov ha un ruolo centrale nel #PNRR. La 'cura del ferro', di cui tanto si discute, riusci… - SudECoesione : ?? 300 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade delle #areeinterne. ?? L'intesa governo-enti locali dà… -