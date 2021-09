Pnrr | Conte | Imperdonabile sprecare un solo euro

Advertising

carlosibilia : Ora al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Eboli, insieme a @cosimo_adelizzi . Nel Conte 2 abbiamo stanziato 16… - gaiettin : RT @carlosibilia: Ora al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Eboli, insieme a @cosimo_adelizzi . Nel Conte 2 abbiamo stanziato 165 mili… - ErmannoKilgore : RT @carlosibilia: Ora al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Eboli, insieme a @cosimo_adelizzi . Nel Conte 2 abbiamo stanziato 165 mili… - fedeoliasr : @OttobreInfo Ricordate quando, in pieno lockdown, Conte aveva fissato nella riforma della Sanità l'obiettivo princi… - InfinitoIsacco : RT @carlosibilia: Ora al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Eboli, insieme a @cosimo_adelizzi . Nel Conte 2 abbiamo stanziato 165 mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Conte

... e noi lo abbiamo appoggiato, per due motivi: per mettere in sicurezza il Paese, uscire da una fase drammatica e poi per il". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite di Mattino ...Leggi Anche: 'Draghi non oltre il 2023, il prossimo governo deciso dai cittadini' Leggi Anche Amministrative Torino,: 'Ballottaggio? I cittadini non sono pacchi' 'Sarà imperdonabile ..."Mi auguro non cambi nulla, ma nell'interesse del Paese, al di là del risultato delle singole forze politiche, perché questo governo è nato, e noi lo abbiamo appoggiato, per due motivi: per mettere in ...carlo calenda foto di bacco (4) 1 - CALENDA, 'AL GOVERNO CON GIORGETTI CI STAREI, MAI CON LEGA' (ANSA) - Per Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma "Michetti non è presentabile ...