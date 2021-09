Pistola giocattolo senza tappo rosso, denunciato minorenne (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata – Un minore denunciato e dieci persone sanzionate. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel Napoletano tra Boscoreale nel Rione Piano Napoli e nel Rione Murat di Torre Annunziata dagli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata e gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale. Nel corso dell’attività sono state identificate 164 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli, due dei quali sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate nove violazioni al codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancanza di copertura assicurativo, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata – Un minoree dieci persone sanzionate. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel Napoletano tra Boscoreale nel Rione Piano Napoli e nel Rione Murat di Torre Annunziata dagli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata e gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale. Nel corso dell’attività sono state identificate 164 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli, due dei quali sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate nove violazioni al codice della strada per guidapatente poiché mai conseguita e mancanza di copertura assicurativo, ...

anteprima24 : ** Pistola giocattolo senza tappo rosso, denunciato minorenne ** - GazzettinoNuovo : RAPINA CON PISTOLA GIOCATTOLO: ANZIANA METTE IN FUGA IL BANDITO - - malinovyjdzhem : squid game spoilers i guess - - - - ok sto ridendo per non piangere bc è tutto tragico ma la pistola giocattolo mi… - hajimekarev : @helyettepeltier non ho neanche una pistola giocattolo e tu come minimo hai tre pistole un paio di mitra cinquanta… - StreetRoverBlog : Non esiste niente di più divertente che sfidare i propri soggetti ad un duello immaginario. Macchina fotografica co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistola giocattolo Servizio Alto Impatto a Torre Annunziata: multe e sequestri a raffica. Denunciato un minorenne per porto d'armi ...hanno effettuato un controllo in uno stabile del rione Murat dove hanno denunciato un minorenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una pistola giocattolo ...

Torre Annunziata. Minorenne con pistola giocattolo nel rione Murattiano Aveva con sé una pistola giocattolo. Con quell'arma è stato sorpreso in un palazzo del rione Murattiano. Denunciato un minorenne per porto abusivo di armi a Torre Annunziata. Il giovane è stato bloccato dalla polizia ...

Pistola giocattolo senza tappo rosso, denunciato minorenne anteprima24.it Torre Annunziata. Minorenne con pistola giocattolo nel rione Murattiano Aveva con sé una pistola giocattolo. Con quell’arma è stato sorpreso in un palazzo del rione Murattiano. Denunciato un minorenne per porto abusivo di armi a Torre Annunziata. Il giovane è stato blocca ...

Rende, tre colpi esplosi in centro. I Carabinieri esaminano i filmati Ad allertare le forze dell’ordine la chiamata al 112 di un commerciante della zona che ha udito i colpi esplosi da una pistola a salve.

...hanno effettuato un controllo in uno stabile del rione Murat dove hanno denunciato un minorenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una...Aveva con sé una. Con quell'arma è stato sorpreso in un palazzo del rione Murattiano. Denunciato un minorenne per porto abusivo di armi a Torre Annunziata. Il giovane è stato bloccato dalla polizia ...Aveva con sé una pistola giocattolo. Con quell’arma è stato sorpreso in un palazzo del rione Murattiano. Denunciato un minorenne per porto abusivo di armi a Torre Annunziata. Il giovane è stato blocca ...Ad allertare le forze dell’ordine la chiamata al 112 di un commerciante della zona che ha udito i colpi esplosi da una pistola a salve.