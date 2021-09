Piolismo o Cholismo | chi si prende San Siro? Due mondi diversi e l' arte di essere leader

(Di martedì 28 settembre 2021) Ci sono i divi, poi quelli che giocano a fare l'antidivo, poi quelli che sono come sono. Al cinema, nel calcio e nella vita. Diciamo che Diego Simeone è l'antidivo più divo che ci sia, il tipo che ...

Dialoghi ?, mano morbida e pugno di ferro? Interpretazione schematica. Simeone sa essere buonissimo con i giocatori, che protegge sempre, riparandoli da ogni critica nei momenti ...contro? Il tecnico emiliano risponde così: " Simeone è all'Atletico Madrid da dieci anni, il mio percorso al Milan è appena iniziato. Non si possono fare paragoni. Sono contento di ...'Ma ora non ci penso, penso al Milan che è squadra dinamica e gioca un bel calcio'. Di pregi, allenando il Milan Pioli ne ha mostrati tanti: finora aveva creato e a volte lasciato il lavoro senza rius ..."Piolismo o Cholismo: chi si prende San Siro?", titola La Gazzetta dello Sport proiettandosi verso la sfida di questa sera in Champions League. "Stefano e Diego: due mondi diversi e ...