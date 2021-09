Piogge, temporali e temperature giù: ecco dove e quando (Di martedì 28 settembre 2021) Nuova ondata di temporali sull’Italia, soprattutto al Centro-Sud. A seguire le temperature caleranno. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che sul finire della giornata di martedì aria fresca in quota si addosserà sulle Alpi generando i primi forti temporali tra alto Piemonte e Lombardia. Altre Piogge interesseranno la Calabria e la Puglia e residue ancora tra Abruzzo e Molise. Nel corso di mercoledì il nucleo di aria fredda si intrufolerà nel campo di alta pressione in arrivo dai settori occidentali. Il tempo tenderà a peggiorare in maniera piuttosto irregolare sul Nordest con alcuni rovesci o temporali che poi percorreranno gran parte dei settori centro-meridionali adriatici e il Sud nella giornata di giovedì. Sarà da questo giorno che le temperature ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Nuova ondata disull’Italia, soprattutto al Centro-Sud. A seguire lecaleranno. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che sul finire della giornata di martedì aria fresca in quota si addosserà sulle Alpi generando i primi fortitra alto Piemonte e Lombardia. Altreinteresseranno la Calabria e la Puglia e residue ancora tra Abruzzo e Molise. Nel corso di mercoledì il nucleo di aria fredda si intrufolerà nel campo di alta pressione in arrivo dai settori occidentali. Il tempo tenderà a peggiorare in maniera piuttosto irregolare sul Nordest con alcuni rovesci oche poi percorreranno gran parte dei settori centro-meridionali adriatici e il Sud nella giornata di giovedì. Sarà da questo giorno che le...

