Pillon si vendica di Morisi: 'A me questa persona non è mai piaciuta, mi ha fatto la guerra' (Di martedì 28 settembre 2021) Simone Pillon si "vendica" di Luca Morisi, l'ex capo della "Bestia", e nonostante dica di pregare per lui, elenca tutte le malefatte compiute in questi anni, soprattutto nei suoi confronti. Pillon ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Simonesi "" di Luca, l'ex capo della "Bestia", e nonostante dica di pregare per lui, elenca tutte le malefatte compiute in questi anni, soprattutto nei suoi confronti....

Advertising

BellaCiaoRos1FR : RT @globalistIT: Il senatore leghista in un colloquio con il Foglio: “Luca decideva tutto: diceva chi andava in televisione e chi no. Scegl… - globalistIT : Il senatore leghista in un colloquio con il Foglio: “Luca decideva tutto: diceva chi andava in televisione e chi no… -