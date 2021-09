Pierpaolo Sileri, l'ordine dei medici apre un'indagine disciplinare: "Dia spiegazioni sul doppio lavoro" (Di martedì 28 settembre 2021) Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute ma prima di tutto medico, nel mirino e al centro di un'indagine aperta dal suo ordine professionale. Il sottosegretario è infatti accusato di aver lavorato per il pubblico e per il convenzionato insieme, vicenda sdoganata tempo fa da Le Iene e arrivata ora all'ordine dei medici che ora è chiamato a pronunciarsi sulla possibilità che il grillino, mentre era al governo, sia inciampato in un - vietato - conflitto di interessi. La vicenda inizia oltre due anni fa quando il consigliere regionale e vice presidente della commissione Sanità, Antonello Aurigemma, invia alla direzione sanitaria della Regione una serie di esposti proprio sul comportamento professionale di Pierpaolo Sileri. Per due anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021), sottosegretario al ministero della Salute ma prima di tutto medico, nel mirino e al centro di un'aperta dal suoprofessionale. Il sottosegretario è infatti accusato di aver lavorato per il pubblico e per il convenzionato insieme, vicenda sdoganata tempo fa da Le Iene e arrivata ora all'deiche ora è chiamato a pronunciarsi sulla possibilità che il grillino, mentre era al governo, sia inciampato in un - vietato - conflitto di interessi. La vicenda inizia oltre due anni fa quando il consigliere regionale e vice presidente della commissione Sanità, Antonello Aurigemma, invia alla direzione sanitaria della Regione una serie di esposti proprio sul comportamento professionale di. Per due anni ...

