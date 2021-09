Piazza Affari | dal 25 ottobre AIM Italia diventa Euronext Growth Milan

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Si vedranno presto i risultati delle attività di rebranding messe in campo da Borsana dopo l’acquisizione del gruppo da parte di, il principale mercato finanziario dell’Eurozona. Dal prossimo 25il mercato AIM– che offre un percorso semplificato allo quotazione ed è dedicato alle piccole e medie imprese – cambierà nome in. L’operazione uniformerà la denominazione del mercato per le PMI dinamiche e competitive con i nomi dei segmenti analoghi sulle borse di Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi (tutte parte del gruppo). Contestualmente, è stato ridenominato anche il nominated adviser, la società che accompagna le aziende verso la quotazione: il suo nuovo nome sarà ...