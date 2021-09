Perugia, sgominata banda di 16 ladri: 12 percepivano il reddito di cittadinanza (Di martedì 28 settembre 2021) Perugia, 28 set — La Polizia di Stato di Perugia ha sgominato una grossa organizzazione dedita ai furti negli appartamenti, composta da sedici persone, di cui dodici percettrici del reddito di cittadinanza tanto voluto e difeso da Cinquestelle. L’ennesima infornata di Malviventi beccati a intascarsi soldi pubblici senza averne titolo. La banda di ladri percepiva il reddito di cittadinanza Stando a quanto riportato dal Messaggero, per otto dei membri della banda, organizzata e unita da vincoli di parentela, sono scattate le manette. Sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. Le ruberie dei topi di appartamento avvenivano prevalentemente nella zona di Assisi e nelle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021), 28 set — La Polizia di Stato diha sgominato una grossa organizzazione dedita ai furti negli appartamenti, composta da sedici persone, di cui dodici percettrici delditanto voluto e difeso da Cinquestelle. L’ennesima infornata di Malviventi beccati a intascarsi soldi pubblici senza averne titolo. Ladipercepiva ildiStando a quanto riportato dal Messaggero, per otto dei membri della, organizzata e unita da vincoli di parentela, sono scattate le manette. Sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. Le ruberie dei topi di appartamento avvenivano prevalentemente nella zona di Assisi e nelle ...

