Perde il controllo dell’auto e si ribalta | denunciata 30enne | era ubriaca alla guida

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato una, ritenuta responsabile del reato diin stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale. La pattuglia era impegnata in un servizio notturno di perlustrazione del territorio quando è intervenuta per quell’incidente: una giovane automobilista aveva perso ildella sua utilitaria che, dopo aver urtato contro due veicoli in sosta, si erata. Prontamente giunti sul posto, i Carabinieri, dopo essersi sincerati che la donna (unica persona coinvolta nel sinistro) non avesse riportato gravi ferite, sottoposta a specifiche analisi, le veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la. Oltre al deferimento in stato di libertà ...

