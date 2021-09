Perché le mafie non si sono fermate durante la pandemia (Di martedì 28 settembre 2021) È ormai chiaro come il Covid-19, con i suoi nefasti effetti sulle persone e sulle comunità, non abbia ovviamente creato dal nulla povertà, business mafioso e ingiustizie ma abbia funzionato da tremendo acceleratore di questi fenomeni che già da tempo caratterizzavano la società italiana. Una pandemia che ha creato paura, distanziamento sociale, che ha rafforzato vecchie povertà e ne ha fatte emergere di nuove non ha rappresentato solo un allarme sociale per i cittadini ma anche una grande opportunità per le mafie. Mentre il coronavirus si prendeva il Paese, compresi lo spazio cognitivo ed emotivo dei cittadini, e iniziava una veloce occupazione di ogni interstizio informativo, in Commissione Antimafia riuscivo a far istituire un Comitato dedicato all’analisi delle infiltrazioni mafiose in epoca Covid, ben conscio che le mafie, il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) È ormai chiaro come il Covid-19, con i suoi nefasti effetti sulle persone e sulle comunità, non abbia ovviamente creato dal nulla povertà, business mafioso e ingiustizie ma abbia funzionato da tremendo acceleratore di questi fenomeni che già da tempo caratterizzavano la società italiana. Unache ha creato paura, distanziamento sociale, che ha rafforzato vecchie povertà e ne ha fatte emergere di nuove non ha rappresentato solo un allarme sociale per i cittadini ma anche una grande opportunità per le. Mentre il coronavirus si prendeva il Paese, compresi lo spazio cognitivo ed emotivo dei cittadini, e iniziava una veloce occupazione di ogni interstizio informativo, in Commissione Antimafia riuscivo a far istituire un Comitato dedicato all’analisi delle infiltrazioni mafiose in epoca Covid, ben conscio che le, il ...

Advertising

Ettore_Rosato : “La criminalità non metterà le mani sul #Pnrr” Parole chiare da Draghi al Law Enforcement Forum. Vigiliamo perché q… - Alquimia00 : RT @HuffPostItalia: Perché le mafie non si sono fermate durante la pandemia - QuiqueNatalia : RT @HuffPostItalia: Perché le mafie non si sono fermate durante la pandemia - HuffPostItalia : Perché le mafie non si sono fermate durante la pandemia - Enzo51387079 : Infatti le regioni con il più alto numero di percettori del RDC sono amministrate dalle destre perché li conta di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mafie ''L'usura ai tempi del covid accelera la modernizzazione delle mafie''.Al via la Carovana antiracket e antiusura ...ai tempi del covid o del post covid non farà altro che accelerare la modernizzazione delle mafie. ...per le iniziative antiracket e antiusura Luigi Gay - costituisce un evento molto importante perché va ...

Verso le amministrative: Carlo Vivarelli presenta un esposto in Procura contro il capolarato Le mafie in Toscana, certificate da un rapporto della Regione Toscana del 2014, sono 35, e l'... che noi speriamo vengano chiuse e sequestrate perché indegne di esistere in un territorio civile, e ...

Perché le mafie non si sono fermate durante la pandemia L'HuffPost ...ai tempi del covid o del post covid non farà altro che accelerare la modernizzazione delle. ...per le iniziative antiracket e antiusura Luigi Gay - costituisce un evento molto importanteva ...Lein Toscana, certificate da un rapporto della Regione Toscana del 2014, sono 35, e l'... che noi speriamo vengano chiuse e sequestrateindegne di esistere in un territorio civile, e ...