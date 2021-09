Perché aumenterà il prezzo della pasta (e come impedire la stangata) (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – Se da una parte il governo prova a mettere una pezza per rimandare l’aumento di luce e gas, dall’altra naviga a vista di fronte ai prezzi delle materie prime destinati a crescere vertiginosamente nei prossimi mesi. Caso emblematico è quello della carta, ma la stangata è in arrivo pure per quanto riguarda il prezzo della pasta. A lanciare l’allarme è la Coldiretti che stima un possibile aumento del singolo pacco di pasta fino a 20 centesimi di euro. Perché aumenta il prezzo della pasta Se consideriamo che stiamo parlando di uno degli alimenti tradizionalmente più consumati in Italia, il rincaro è senza alcun dubbio allarmante. Ma a cosa è dovuto? Anche in questo caso il problema è a monte e noto da tempo, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – Se da una parte il governo prova a mettere una pezza per rimandare l’aumento di luce e gas, dall’altra naviga a vista di fronte ai prezzi delle materie prime destinati a crescere vertiginosamente nei prossimi mesi. Caso emblematico è quellocarta, ma laè in arrivo pure per quanto riguarda il. A lanciare l’allarme è la Coldiretti che stima un possibile aumento del singolo pacco difino a 20 centesimi di euro.aumenta ilSe consideriamo che stiamo parlando di uno degli alimenti tradizionalmente più consumati in Italia, il rincaro è senza alcun dubbio allarmante. Ma a cosa è dovuto? Anche in questo caso il problema è a monte e noto da tempo, ...

