Per Zaki il processo è già una condanna. Seconda udienza lampo e nuovo rinvio. Si tornerà in aula il 7 dicembre. Ventidue mesi dopo l’arresto. Noury (Amnesty): “Decisione che sa di punizione” (Di martedì 28 settembre 2021) Il processo a Patrick Zaki è stato rinviato al 7 dicembre. “Un rinvio lunghissimo, che sa di punizione. Quel giorno saranno trascorsi 22 mesi dall’arresto: 22 mesi di crudeltà e sofferenza inflitte a Patrick, ma anche di grande resistenza da parte sua” ha scritto su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury. La notizia arriva a margine della nuova udienza del processo a carico dello studente egiziano dell’Università di Bologna, in corso davanti al tribunale di Mansura, in Egitto, (leggi l’articolo). Cadute le accuse di incitamento al “rovesciamento del regime” e al “crimine terroristico”, l’accusa per Zaki ora è di “diffusione di notizie false dentro e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Ila Patrickè stato rinviato al 7. “Unlunghissimo, che sa di. Quel giorno saranno trascorsi 22dal: 22di crudeltà e sofferenza inflitte a Patrick, ma anche di grande resistenza da parte sua” ha scritto su Twitter il portavoce diItalia, Riccardo. La notizia arriva a margine della nuovadela carico dello studente egiziano dell’Università di Bologna, in corso davanti al tribunale di Mansura, in Egitto, (leggi l’articolo). Cadute le accuse di incitamento al “rovesciamento del regime” e al “crimine terroristico”, l’accusa perora è di “diffusione di notizie false dentro e ...

