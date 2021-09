Per spegnere gli incendi abbiamo speso 80 mln di euro in tre mesi (Di martedì 28 settembre 2021) In Italia l'estate 2021 è stata da record per gli incendi boschivi. La linea del fuoco ha percorso tutta la penisola devastando migliaia di ettari di boschi, foreste e terreni in Sicilia, Sardegna, Calabria, Abruzzo, Puglia, Marche, Molise, Lazio Liguria, Campania, Basilicata e Toscana. Oltre 50mila roghi che hanno richiesto il dispiegamento di tutti i mezzi a disposizione dello Stato e delle Regioni. Un lavoro estenuante terminato con il triste bilancio di un'annata nera e che ha fatto registrare un aumento degli incendi di circa il 256% Tra le regioni più colpite c'è la Sicilia con oltre 78mila ettari di verde bruciati, seguita dalla Sardegna con 20mila ettari e dalla Calabria con 11 mila ettari. In tutte le regioni purtroppo migliaia gli animali sono morti bruciati vivi ed hanno perso la vita 4 persone. Ma gli incendi oltre ad aver ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021) In Italia l'estate 2021 è stata da record per gliboschivi. La linea del fuoco ha percorso tutta la penisola devastando migliaia di ettari di boschi, foreste e terreni in Sicilia, Sardegna, Calabria, Abruzzo, Puglia, Marche, Molise, Lazio Liguria, Campania, Basilicata e Toscana. Oltre 50mila roghi che hanno richiesto il dispiegamento di tutti i mezzi a disposizione dello Stato e delle Regioni. Un lavoro estenuante terminato con il triste bilancio di un'annata nera e che ha fatto registrare un aumento deglidi circa il 256% Tra le regioni più colpite c'è la Sicilia con oltre 78mila ettari di verde bruciati, seguita dalla Sardegna con 20mila ettari e dalla Calabria con 11 mila ettari. In tutte le regioni purtroppo migliaia gli animali sono morti bruciati vivi ed hanno perso la vita 4 persone. Ma glioltre ad aver ...

