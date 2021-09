Per il Cts si può aumentare la capienza di cinema, teatri, stadi ed eventi (Di martedì 28 settembre 2021) Green pass obbligatorio, mascherine indosso e capienza aumentata in cinema, teatri, stadi e per tutte le manifestazioni sportive e dello spettacolo, all’aperto e al chiuso. È quanto stabilito dalle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico (Cts) a seguito delle richieste sul tema poste dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, e dopo le polemiche sull’affluenza incontrollata alle manifestazioni politiche sollevate dai rappresentanti del mondo dello spettacolo. Per gli eventi sportivi, si legge nella comunicazione firmata dal portavoce del Cts Silvio Brusaferro, le strutture potranno accogliere pubblico fino a raggiungere il 75% della capienza massima all’aperto e fino al 50% se al chiuso. Inoltre, la raccomandazione del comitato è di utilizzare tutti i settori per ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) Green pass obbligatorio, mascherine indosso eaumentata ine per tutte le manifestazioni sportive e dello spettacolo, all’aperto e al chiuso. È quanto stabilito dalle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico (Cts) a seguito delle richieste sul tema poste dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, e dopo le polemiche sull’affluenza incontrollata alle manifestazioni politiche sollevate dai rappresentanti del mondo dello spettacolo. Per glisportivi, si legge nella comunicazione firmata dal portavoce del Cts Silvio Brusaferro, le strutture potranno accogliere pubblico fino a raggiungere il 75% dellamassima all’aperto e fino al 50% se al chiuso. Inoltre, la raccomandazione del comitato è di utilizzare tutti i settori per ...

