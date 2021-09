Per evitare che i candidati copino l’India ha buttato giù Internet per 25 milioni di persone durante un concorso (Di martedì 28 settembre 2021) Sembra assurdo ma non è: più di 25 milioni di persone nello stato indiano del Rajasthan si sono trovate senza Internet per via delle restrizioni imposte domenica direttamente dal governo. La ragione è il tentativo di bloccare i brogli nel corso del Rajasthan Teacher Eligibility Test (REET). Si tratta di un esame per ottenere un posto come insegnante di scuola primaria e scuola secondaria in India. Quello che qui in Italia chiameremmo concorso pubblico, insomma. Un vero e proprio blocco Internet India per evitare che i candidati imbroglino per ottenere un posto di lavoro molto ambito. LEGGI ANCHE >>> Alla fine Twitter ha ceduto alle imposizioni in India per mantenere la sua “immunità” Il blocco Internet in India per evitare i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 settembre 2021) Sembra assurdo ma non è: più di 25dinello stato indiano del Rajasthan si sono trovate senzaper via delle restrizioni imposte domenica direttamente dal governo. La ragione è il tentativo di bloccare i brogli nel corso del Rajasthan Teacher Eligibility Test (REET). Si tratta di un esame per ottenere un posto come insegnante di scuola primaria e scuola secondaria in India. Quello che qui in Italia chiameremmopubblico, insomma. Un vero e proprio bloccoIndia perche iimbroglino per ottenere un posto di lavoro molto ambito. LEGGI ANCHE >>> Alla fine Twitter ha ceduto alle imposizioni in India per mantenere la sua “immunità” Il bloccoin India peri ...

