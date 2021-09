Pensioni anticipate 2022 | si allarga la platea dei lavori usuranti?

(Di martedì 28 settembre 2021) Sono giorni particolarmente intensi con Sindacati e Governo a lavoro per trovare nuove alternative a Quota 100 che sarà definitivamente cancellata al 31 dicembre 2021. Al centro della questione c’è il tema delleche sta a cuore a tantissimi italiani che, in assenza di nuove possibili opzioni, dovrebbero “accontentarsi” della Legge Fornero, al momento l’unica che potrebbe definire la loro situazione. La fregatura sarebbe insomma dietro l’angolo, visto lo scalone di cinque anni che la Legge prevede e che obbligherebbe moltissimi italiani prossimi alla pensione a smettere di lavorare molto più in là nel tempo. Per questo motivo i Sindacati stanno intanto premendo per unmento delladei, quelli che consentirebbero di ...

Reddito di cittadinanza,e bonus: tutti i pagamenti in arrivo e le scadenze degli ultimi giorni di settembre Bonus reddito di cittadinanza, quanto vale e i requisiti Il beneficio ...Reddito di cittadinanza,e bonus: tutti i pagamenti in arrivo e le scadenze degli ultimi giorni di settembre Bonus reddito di cittadinanza, quanto vale e i requisiti Il beneficio ...La proposta dei Sindacati: allargare la platea dei lavori usuranti per consentire ai lavoratori di andare in pensione anticipata nel 2022 ...Il leader del Movimento 5 stelle: quota 100 è nata come una misura triennale, Il problema dello scalone che si crea c'è per chi andrà dopo in ...