Pensioni anticipate 2021 | parla Proietti | ok lavori gravosi | quota 41 e via dai 62 anni

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 28 settembre 2021) Il post100 continua ad essere motivo di discussione nel dibattito politico, tra i sindacati e tra i lavoratori che vorrebbero comprendere quale sarà la propria sorte dal 1 gennaio 2022, ad oggi, infatti, se non si opterà per misure alternative entro il 31/12/, data in cui verrà meno l’attuale normastica sperimentale, tornerà in auge, in toto e soprattutto per tutti, la Riforma Fornero. Nei giorni scorsi la commissione istituzionale suiha certificato che inon sono tutti uguali, ecco perché ora più che mai, ci dice Domenico, segretario confederale della Uil, con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci, il Governo deve avviare un confronto con il sindacato per avviare un pacchetto di misure equee giuste per ...