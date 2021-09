Pensioni, a dicembre bonus tredicesima: a chi spettano quasi 155 euro aggiuntivi e come si ottiene (Di martedì 28 settembre 2021) Anche quest'anno a dicembre non saranno pochi i pensionati che riceveranno il cosiddetto bonus tredicesima Inps. Un importo aggiuntivo sulla pensione dell'ultimo mese dell'anno che riceveranno i pensionati che rispettano determinati requisiti. come si ottiene, l'importo preciso, i requisiti necessari e tutto ciò che occorre sapere è l'oggetto di questa nostra dettagliata guida. Pensioni, bonus tredicesima: importo, requisiti e informazioni utili L'articolo n° 70 della legge n° 388 del 2000, ha introdotto l'importo aggiuntivo per i pensionati che non superano determinati limiti reddituali. Si chiama bonus tredicesima Inps, perché arriva ai pensionati che rientrano nella platea degli interessati, ogni ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) Anche quest'anno anon saranno pochi i pensionati che riceveranno il cosiddettoInps. Un importo aggiuntivo sulla pensione dell'ultimo mese dell'anno che riceveranno i pensionati che rideterminati requisiti.si, l'importo preciso, i requisiti necessari e tutto ciò che occorre sapere è l'oggetto di questa nostra dettagliata guida.: importo, requisiti e informazioni utili L'articolo n° 70 della legge n° 388 del 2000, ha introdotto l'importo aggiuntivo per i pensionati che non superano determinati limiti reddituali. Si chiamaInps, perché arriva ai pensionati che rientrano nella platea degli interessati, ogni ...

