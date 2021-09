Patrick Zaki | Bologna in piazza alla vigilia della nuova udienza Noury Amnesty | “Se le cose andranno male Draghi deve pretendere grazia”

(Di martedì 28 settembre 2021)torna inper chiedere la liberazione diGeorge, lo studente egiziano dell’Università diche da oltre un anno è mezzo è in carcere in Egitto. La mobilitazione, organizzata daInternational Italia, si è tenuta lunedì 27 settembre,del processo, che, dopo quasi 20 mesi di custodia cautelare in carcere, vede lo studente imputato per tre articoli accusati di “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese. “In Egitto in cinque minuti si può condannare. Se le– ha detto Riccardo, presidente diInternational da ...

La corte può emettere una sentenza inappellabile in qualsiasi udienza. Si tiene oggi a Mansura, sul delta del Nilo, la seconda udienza del processo a carico di, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi 20 mesi. Come la prima udienza svoltasi il 14 settembre, quella odierna si tiene di nuovo davanti a una ...Si tiene oggi a Mansura, sul delta del Nilo, la seconda udienza del processo a carico di, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi 20 mesi. Come la prima udienza svoltasi il 14 settembre, quella odierna si tiene di nuovo davanti a una ...Ieri il presidio in Piazza Maggiore per la vigilia dell'udienza di Zaki prevista oggi, più di 300 i partecipanti, tra cui il sindaco Merola ...Si tiene oggi a Mansura, sul delta del Nilo, la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi 20 mesi. (ANSA) ...