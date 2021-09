Passo avanti del Cts sulle capienze: stadi al 50%, cinema e teatri all'80, discoteche ancora al palo (Di martedì 28 settembre 2021) Per questo reiteriamo il nostro invito a firmare l'appello su www.cultura100x100.it che in pochi giorni ha già raggiunto circa 15mila firme". Secondo la Siae, "un intero comparto, quello dell'... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Per questo reiteriamo il nostro invito a firmare l'appello su www.cultura100x100.it che in pochi giorni ha già raggiunto circa 15mila firme". Secondo la Siae, "un intero comparto, quello dell'...

Advertising

gennaromigliore : Il lavoro che sta portando avanti in questa legislatura il collega @Enrico__Costa sulla giustizia è straordinario.… - forumJuventus : Allegri post #JuveChelsea: 'Bel passo in avanti nel girone, partita interpretata bene dai ragazzi con voglia e rabb… - VVezzali : Lo sport all'aperto con il 75% degli spettatori e al chiuso con il 50%: un altro importante passo nel percorso vers… - Davide_003 : @CarloCalenda @NicolaPorro @virginiaraggi La “bestia Madre” grillina… non si smentisce mai… sempre un passo avanti a tutti! Ahimè ?? - Indo39646107 : RT @FBiasin: #Lotito cacciato dal Consiglio #Figc: 'Dicono che sono squalificato, ma non è vero. Siamo a un livello kafkiano”. Ogni volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Passo avanti Firenze, si studiano nuove regole per i tavolini all'aperto ... scadranno infatti il 31 dicembre e, con qualche mese di anticipo il sindaco mette le mani avanti. ... E il primo passo, Gianassi lo conferma, sarà quello di dare il via a una serie di incontri con gli ...

Superbonus 110, c'è la proroga al 2023 nella Legge di Bilancio: tutte le novità leggi anche Superbonus 110%: guida ai lavori ammessi, requisiti e limiti di spesa Superbonus 110% più semplice con la CILAS Un importante passo avanti nello snellimento della burocrazia è arrivato ...

Crisi Util, piccolo passo avanti: gli esuberi scendono da 90 a 60 La Stampa Conference League, la Roma alle 18,45 contro lo Zorya Lugansk: le probabili formazioni Mourinho vuole continuare la striscia positiva di sole vittorie in questa competizione e fare un ulteriore passo in avanti in ottica qualificazione dopo il successo dell’esordio per 5-1 contro il CSKA ...

Cnh: nuovo logo e nome Iveco Group, passo avanti spin off Iveco Group ha un nuovo logo istituzionale, "ulteriore passo avanti verso il completamento dello spin-off da Cnh Industrial di questa realtà, che inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del ...

... scadranno infatti il 31 dicembre e, con qualche mese di anticipo il sindaco mette le mani. ... E il primo, Gianassi lo conferma, sarà quello di dare il via a una serie di incontri con gli ...leggi anche Superbonus 110%: guida ai lavori ammessi, requisiti e limiti di spesa Superbonus 110% più semplice con la CILAS Un importantenello snellimento della burocrazia è arrivato ...Mourinho vuole continuare la striscia positiva di sole vittorie in questa competizione e fare un ulteriore passo in avanti in ottica qualificazione dopo il successo dell’esordio per 5-1 contro il CSKA ...Iveco Group ha un nuovo logo istituzionale, "ulteriore passo avanti verso il completamento dello spin-off da Cnh Industrial di questa realtà, che inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del ...