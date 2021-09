Parte dal Liceo?Tasso il progetto educativo “Sotterranei di eccellenza” (Di martedì 28 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina presso l’aula magna del Liceo Torquato Tasso di Salerno il laboratorio “Sotterranei di eccellenza” promosso dallo stesso liceo salernitano nell’ambito del progetto “EduCare – Ricreare Socialità”. “E’ un progetto importante che coinvolge i nostri allievi facendogli utilizzare la tecnologia e al tempo stesso riscoprire quella che è la storia. – spiega la diriente scolastica Carmela Santarcangelo – Un progetto importantissimo per più di un motivo. Non soltanto per quanto riguarda il contenuto, in realtà era un sogno che qui al Liceo Tasso coltivavamo da anni, non a caso il titolo che riguarda questa Parte di progetto ‘Sotterranei di eccellenza’ mette in risalto la possibilità di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina presso l’aula magna del Liceo Torquato Tasso di Salerno il laboratorio “di” promosso dallo stesso liceo salernitano nell’ambito del“EduCare – Ricreare Socialità”. “E’ unimportante che coinvolge i nostri allievi facendogli utilizzare la tecnologia e al tempo stesso riscoprire quella che è la storia. – spiega la diriente scolastica Carmela Santarcangelo – Unimportantissimo per più di un motivo. Non soltanto per quanto riguarda il contenuto, in realtà era un sogno che qui al Liceo Tasso coltivavamo da anni, non a caso il titolo che riguarda questadidi’ mette in risalto la possibilità di ...

